Positivo al Covid a Castiglione Messer Marino, tracciamento dei contatti

“Il Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo mi ha poco fa comunicato la positività di una cittadina al test Sars Cov 2”.

Ne dà notizia il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.

La Asl ha altresì comunicato che sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti dei casi riscontrati per adottare eventuali misure di isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva.

“Si raccomanda sempre e dovunque l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, e di limitare gli spostamenti solo per motivi di assoluta necessità”, aggiunge il sindaco.

Il Sindaco

Felice Magnacca