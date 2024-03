Eroina e denaro abbandonati per strada, sequestro dei Carabinieri: indagini in corso

Sulmona (AQ). Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da un potenziamento dei pattugliamenti da parte dei carabinieri, specie all’interno delle mura cittadine. Gli equipaggi del nucleo radiomobile e delle stazioni impiegate hanno vigilato e setacciato ogni angolo della città al fine di tutelare i frequentatori delle zone della “movida”, i residenti e i titolari delle numerose attività commerciali aperte anche nelle ore serali.

All’esito dei controlli sono state identificate oltre 200 persone e sottoposto a verifica più di 150 veicoli. Le attente verifiche da parte dei militari dell’Arma hanno portato alla denuncia di 3 persone in quanto sorprese alla guida sotto l’influenza dell’alcol, i cui valori accertati – tra lo 0,87 e l’1,88 g/ml – erano superiori ai limiti consentiti dalla vigente normativa.

L’impegno dimostrato dagli operatori ha portato anche al sequestro, operato nei confronti di ignoti, di quasi 74 grammi di eroina lasciati abbandonati sulla pubblica via ricadente sotto il comune di Cansano. Inoltre, insieme allo stupefacente, gli stessi militari operanti hanno sequestrato anche la somma contante di circa 1500 euro, nonché materiale utile per il confezionamento della droga. Per questi fatti, riferiti alla procura della Repubblica di Sulmona, sono in corso accertamenti volti a risalire alla provenienza e alla destinazione del quantitativo di stupefacente in sequestro.