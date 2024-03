Scontro sulla Casilina, due persone ferite: Vigili del fuoco in azione

Oggi intorno alle 14:45 due autovetture, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, sono entrate in collisione sulla SS6 dir (CASILINA), nel territorio del comune di Venafro. Due le persone coinvolte, non gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Isernia per la messa in sicurezza delle autovetture incidentate e il personale del 118 per il trasporto degli infortunati all’ospedale.