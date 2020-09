Eroina nascosta tra le macerie di un rudere, arrestati mamma e figlio

Altro duro colpo inferto dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano agli

ordini del Capitano Vincenzo ORLANDO allo spaccio di sostanze

stupefacenti nell’area frentana. A finire nella rete dei militari dell’Arma

questa volta sono state due persone, una donna ed un uomo, madre e figlio,

trovate in possesso di un ingente quantitativo di eroina. Già da qualche

tempo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretti dal

Tenente Giuseppe NESTOLA, stavano monitorando la zona, un’area

boschiva in contrada Serroni al confine con il territorio di Treglio, dove

erano stati segnalati strani movimenti di persone nonostante le asperità

presenti nella zona (terreni scoscesi ed incolti). Dopo qualche giorno di

ininterrotti e mirati servizi di osservazione attuati dai militari in borghese,

opportunamente mimetizzati tra la folta vegetazione al fine di individuare

i soggetti segnalati, nel pomeriggio di ieri scattava il blitz. Intorno alle

15.30, i Carabinieri hanno notato un’autovettura, un’utilitaria di colore

bianco, con a bordo un uomo ed una donna, che sopraggiungeva dalla

strada principale fino a raggiungere una stradina sterrata ove arrestava la

marcia. Dal veicolo ne discendeva una donna che si inoltrava all’interno

della vegetazione e raggiungeva un piccolo rudere abbandonato

prelevando qualcosa da sotto le tegole di un tetto diroccato per poi

tornare al mezzo ove l’uomo era rimasto a sorvegliare l’area in chiaro

atteggiamento di sentinella. Immediato l’intervento dei Carabinieri che

bloccavano subito i due rinvenendo addosso alla donna due involucri

risultanti contenere complessivi 100 grammi di eroina.

Il nascondiglio della droga

A questo punto, raggiunto il piccolo rudere anzidetto, sotto alcune tegole del tetto semidistrutto, i militari hanno trovato altri 4 involucri uguali a quelli rinvenuti poco prima, per un peso di circa 400 grammi, nonché 2 panetti

del peso di 500 grammi ciascuno, tutto opportunamente protetto da

cellophane. Tutta la droga rinvenuta, per complessivi kg. 1,5 circa, è stata

sequestrata, così come l’autovettura utilizzata dalla coppia. Per i due

soggetti, V.M. 63enne ed il di lei figlio L.D.R. 29enne, sono scattate le manette e, come disposto dal Procuratore della Repubblica di Lanciano, sono stati associati rispettivamente presso le case circondariali di Teramo e Lanciano, in attesa dell’udienza di convalida.

Proseguono le verifiche per individuare la provenienza dello stupefacente,

del valore di circa 40mila euro e sicuramente destinato alla piazza locale,

nonché la sussistenza di eventuali altri complici degli arrestati.