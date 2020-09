Cinquanta anni di sacerdozio, auguri a don Vincenzo Lalli

Il vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo, sarà questa mattina a Castiglione Messer Marino, per presenziare alla solenne celebrazione eucaristica in occasione del cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale del parroco don Vincenzo Lalli.

Il parroco don Vincenzo Lalli è infatti stato ordinato sacerdote nell’agosto del 1970. Mezzo secolo dedicato alla cura delle anime e al servizio nella Chiesa. E oggi la comunità parrocchiale di Castiglione Messer Marino si stringerà attorno al suo parroco per festeggiare la lieta ricorrenza. La solenne celebrazione avrà luogo in via Felice Lonzi alle ore 11,15.

Carissimi auguri a don Vincenzino dai suoi affezionati parrocchiani e dalla redazione dell’Eco.