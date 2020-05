Esami di Stato, Robur C5 dona kit anti-Covid a scuole di Agnone

AGNONE. Termometri ad infrarossi e colonnine con liquido igienizzante.

E’ il materiale donato dalla società Robur Calcio a 5 all’istituto Omnicomprensivo ‘Giuseppe Nicola D’Agnillo’ in vista dell’esame di stato che coinvolgerà oltre cento studenti dei tre istituti superiori (Liceo Scientifico, Alberghiero e Itis).

“Ringrazio di vero cuore l’associazione Robur C5, sempre vicina alle istanze del mondo giovanile per la sensibilità e vicinanza mostrata alla comunità scolastica donando quattro kit completi, con colonnine porta igienizzante e termometri ad infrarossi, da sistemare negli ingressi e nei locali degli istituti predisposti per lo svolgimento del colloquio orale, ma anche in vista della ripresa delle attività a settembre – il commento della dirigente scolastica Tonina Camperchioli -. Inoltre un sentito grazie va ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per la fattiva collaborazione profusa nella consegna, porta a porta, dei notebook in comodato d’uso, alle famiglie prive di strumentazione informatica. Infine colgo l’occasione per congratularmi con gli studenti e loro famiglie per l’impegno e la partecipazione manifestati, insieme al corpo docente, di portare a termine l’anno scolastico con la nuova attività didattica – conclude Camperchioli – ed auguro un sereno e tranquillo esame a quanti si apprestano a svolgere la prova”.