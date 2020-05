Vigili del fuoco: l’ingegner Giudice assume il prestigioso comando di Verona

L’ingegner Luigi Giudice, dirigente superiore dei Vigili del fuoco, già comandante provinciale a Isernia e “amico” del distaccamento di Agnone e dell’Eco, scala ancora le vette della carriera all’interno del Corpo nazionale.

Il comandante Giudice, in borghese, presso il distaccamento di Agnone

Dopo il comando nella sede pentra, durante il quale l’ingegner Giudice ha mostrato sempre attenzione e vicinanza per il distaccamento dei Vigili del fuoco di Agnone, il dirigente superiore venne trasferito a Como e successivamente a Sassari, sempre in ruoli di comando. Nelle ultime ore la decisione di un nuovo trasferimento in una sede di alto profilo e livello come quella di Verona, considerato negli ambienti del corpo una sorta di trampolino di lancio per incarichi di vertice a Roma. Il trasferimento sarà effettivo a fine giugno. All’ingegner Giudice, amico e lettore dell’Eco, le più sincere e amichevoli congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico.