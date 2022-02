Esce di strada, era ubriaco: un denunciato a Pescolanciano

I Carabinieri delle stazioni di Rionero Sannitico e Pescolanciano, in due diverse circostanze, hanno segnalato all’A.G. i conducenti di due autovetture che si sono posti alla guida, nonostante avessero abusato di bevande alcoliche, che dopo aver perso il controllo dell’auto, erano andati ad urtare uno contro un muretto di delimitazione della sede stradale e l’altro contro la segnaletica verticale posta ai margini della carreggiata, fortunatamente non invadendo la corsia opposta ove avrebbero messo in pericolo l’incolumità degli altri utenti. L’esito degli accertamenti delle analisi biologiche eseguite presso il Pronto soccorso ha evidenziato, per entrambi, valori oltremodo superiori al consentito. Anche in questo caso le patenti sono state ritirate e le autovetture sottoposte a fermo amministrativo.

