Esce di strada, si schianta sull’albero: auto in fiamme, esce dall’abitacolo prima del malore

Nelle prime ore del giorni di oggi, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta in località Nuova Cliternia di Campomarino per un incendio d’auto. La vettura, uscita fuori strada, ha terminato la sya corsa contro un albero per poi incendiarsi. Per fortuna il conducente è riuscito ad uscire dall’auto, prima di accusare un malore che probabilmente gli avrebbe impedito di abbandonare l’abitacolo. Su posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 che ha preso in carico il ferito. Per quanto di competenza ha operato sulla scena dell’incidente anche una pattuglia di Carabinieri del comando compagnia di Termoli.

Correlati