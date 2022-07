Punto da un insetto: anziano in shock salvato al Pronto soccorso di Agnone

Non solo lettere di proteste, per disservizi ormai cronici, ma anche di ringraziamenti per il personale dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone. Antonino Mastronardi, pensionato residente a Ciampino, che nei tre mesi estivi torna a passare le vacanze a Villacanale, ha voluto esprimere pubblicamente il suo «grazie di cuore ai dottori e agli infermieri dell’ospedale di Agnone che ieri mattina sono intervenuti prontamente per soccorrermi dopo che la puntura di un insetto mi ha scatenato una pericolosa reazione allergica». «Un episodio che mi ha toccato personalmente e che mi spinge a ribadire, – spiega l’anziano – soprattutto nei confronti di quanti hanno delle responsabilità politiche, l’importanza fondamentale di un ospedale pienamente efficiente collocato in Alto Molise. Se vi fosse stata la necessità di allontanarmi, in quanto l’ospedale di Agnone non fosse stato in condizioni di intervenire, probabilmente non sarei stato io a raccontarvi quanto accadutomi. Difendiamo il nostro ospedale».

