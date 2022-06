Esclusivo al Camp Tif: nel team di Donadio anche il preparatore dei portieri Edoardo Cozza

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per l’evento calcistico dell’anno atteso ad Agnone, trapelano le prime indiscrezioni in merito alla composizione dell’esclusivo team messo in campo, è proprio il caso di dirlo, da mister Pietro Donadio. Nello staff di allenatori e tecnici del secondo “Camp Tif” che sarà ospitato nella “capitale” dell’Alto Molise dal 3 al 9 luglio prossimi anche un preparatore per portieri di alto livello.

Edoardo Cozza

Si tratta di Edoardo Cozza, allenatore portieri licenza B, calciatore professionista, che ha militato per diversi anni in squadre di serie C e D soprattutto nel sud Italia. Smessa la carriera di calciatore ha iniziato l’attività di preparatore di portieri iniziando dalle categorie dilettanti. Per dodici anni è stato preparatore dei portieri del settore giovanile della SS Lazio, con una parentesi nel 2007 durante la quale ha allenato i portieri della Cisco Roma, partecipante al campionato professionistico di serie C. Attualmente insegna in diverse scuole calcio il delicato e affascinante ruolo di portiere oltre ad avere una sua academy ed è preparatore dei portieri del Monterosi calcio in Lega Pro. Un altro valido motivo per prendere parte all’esclusivo “Camp Tif” di Agnone. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere direttamente al mister Pietro Donadio, ideatore del Camp Tif, al numero 3487562850 oppure al responsabile del settore giovanile della Agnonese, Fernando Sica 3332587823.