ESCLUSIVO- Coppia di orsi marsicani filmata nei boschi dell’Alto Molise

La qualità delle immagini non sarà eccellente, ma quello che pubblichiamo, grazie alla cortese disponibilità del collega giornalista e fotografo naturalista Dario Rapino, è un documento eccezionale che l’Eco offre ai suoi lettori in esclusiva.

Dario Rapino in una delle sue escursioni tra i boschi

I pochi secondi di video mostrano infatti, per la prima volta nella storia recente e locale, una coppia di orsi marsicani nei boschi dell’Alto Molise.

«Un video incredibile, – confessa alla nostra redazione Dario Rapino, comprensibilmente emozionato per il video che la sua fototrappola è riuscito a catturare – in considerazione del luogo dove è stato realizzato, che documenta un avvenimento che, a mia memoria, non ha precedenti».

Non uno, ma addirittura due orsi, ben distanti dall’area del Parco nazionale. La zona, per intuibili motivi non possiamo essere più precisi anche perché lo abbiamo promesso al collega Rapino, è in Alto Molise e comunque al di fuori di aree protette.

L’avvistamento, con tanto di prove video, risale ai primi giorni del mese di maggio. Da qualche tempo Rapino, un vero uomo dei boschi, stava monitorando l’area e aveva trovato tracce inequivocabili della presenza di orsi: escrementi e segni lasciati nel bosco. Giorni fa la sua ricerca «speranzosa e paziente» ha dato il frutto sperato, regalandogli e regalandoci questi pochi, ma spettacolari istanti girati tra le foreste sempre più selvagge dell’Alto Molise.

Francesco Bottone