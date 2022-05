Droga, estorsione e rapina nel Chietino: albanese finisce dietro le sbarre

I Carabinieri della stazione di Francavilla al Mare hanno tratto in arresto un 34enne di origini albanesi, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia. Il provvedimento scaturisce a seguito di condanna per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e rapina commessi in Orsogna (CH), Canosa Sannita (CH), Filetto (CH), Miglianico (CH) e Francavilla al Mare (CH), nell’anno 2014. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tradotto in carcere per l’espiazione della pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione.

