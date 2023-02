Escursioni invernali con le ciaspole per le scuole, l’Alto Molise sempre più attrattivo

Escursioni invernali con le ciaspole per le scuole, delle vere e proprie uscite didattiche nei boschi innevati dell’Alto Molise. E’ la proposta per il fine settimana che arriva dalle guide Aigae attive nel cemprensorio interno del Molise. Si tratta di attività all’aria aperta pensate per le classi delle suole di ogni ordine e grado. Ciaspolate sui monti dell’Alto Molise, ma anche del vicino Abruzzo, accompagnati dal personale formato delle guide ambientali escursionistiche.

