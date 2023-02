In motoslitta a 86 anni, il professor Umberto Bottone continua a stupire

Lo aveva annunciato: quando la neve sarà più compatta, tirerò fuori la mia motoslitta. E ieri mattina, l’ingegnere Umberto Bottone, 86 anni il prossimo 14 marzo, conosciutissimo ad Agnone dove ha insegnato all’Itis per una lunga stagione, ha mantenuto la promessa. Sul tetto del Vastese, dopo l’uscita fatta sugli sci, munito di casco e tuta da neve, il professore, ha rispolverato il mezzo, 500 di cilindrata, modello Sky-Doo, con il quale ha attraversato in lungo e largo monte Pizzuto ad oltre 1300 metri sul livello del mare. A 86 anni se non è una notizia, poco ci manca. Il segreto? Cucina sana, aria salubre, l’amore che gli riserva la splendida famiglia e l’immancabile rosso a pranzo e a cena. Provare per credere, dice a L’eco online di cui è un attento lettore. Ad maiora prof!

