Escursioniste in difficoltà in quota, doppio intervento del Soccorso alpino con l’elicottero

Doppio intervento in simultanea per il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Nel primo pomeriggio odierno il Soccorso Alpino è stato impegnato in due scenari per prestare soccorso a persone in difficoltà.

Il primo allarme è scattato sul Monte Siella, dove una escursionista ha riportato un problema a un arto inferiore. Sul posto sono stati sbarcati quattro tecnici tramite elisoccorso, mentre una seconda squadra è salita a piedi da Fonte Vetica insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Stabilizzata e imbarellata, la donna è stata poi calata lungo il pendio innevato con l’ausilio di una speciale barella da neve.

Quasi in contemporanea, un secondo intervento ha richiesto l’attivazione delle squadre sul sentiero F1 nel Parco Nazionale della Maiella. Un’escursionista abruzzese, complice la fitta nebbia, ha perso l’orientamento e ha allertato il Soccorso Alpino attraverso l’applicazione GeoResQ. Grazie alla localizzazione immediata fornita dalla centrale operativa GeoResQ, la quale è rimasta costantemente in contatto con l’uomo, i tecnici sono riusciti a individuare rapidamente il punto esatto e a ricondurre in sicurezza l’escursionista a valle.