Escursionisti dispersi, trovati tutti in buone condizioni

Sono stati rintracciati, tutti in buone condizioni, gli escursionisti dati per dispersi dal pomeriggio di degli, da quando si sono inoltrati nelle forre tra le gole del torrente Quirino, nel territorio del comune di Guardiaregia (CB). Ad allertare i soccorsi altri amici della spedizione ormai insospettiti e preoccupati di non avere più notizie degli sventurati dal pomeriggio di ieri. Mobilitate dunque squadre cinofili e soccorso alpino fluviale dei Vigili del fuoco di Campobasso che in collaborazione con il Cai hanno avviato le ricerche in serata.

