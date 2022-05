Esordienti: nel “terzo tempo” genitori protagonisti sugli spalti con una merenda di saluto

Ultima gara di campionato per gli Esordienti di mister Michelino Delli Quadri che hanno affrontato i pari età della San Leucio di Isernia nel recupero infrasettimanale di oggi pomeriggio al “Civitelle” di Agnone.

Al netto del risultato del campo, si è visto del buon gioco e una squadra ben messa in campo che è maturata ed è cresciuta sotto il profilo tattico e dell’affiatamento tra i reparti.

E nel “terzo tempo“, che nel caso degli Esordienti è il quarto visto che i tempi regolamentari sono già tre, i papà e le mamme, compresi i nonni dei ragazzi sono stati protagonisti sugli spalti, con una merenda e un brindisi per salutare il finale della stagione. Perché un po’ di sana goliardia non guasta mai.

Gli allenamenti tuttavia proseguono regolarmente, già con la seduta in programma venerdì, per preparare il torneo “Il Monello” che si disputerà a fine mese nella città di Atessa. Sei gironi da tre squadre ciascuno daranno vita ad un avvincente torneo e i ragazzi dell’Agnonese sono determinati a fare bella figura. Anche se l’importante non è certo il risultato, ma dare il massimo e soprattutto divertirsi.

Francesco Bottone