Esplosione termocamino, donna di Agnone ricoverata in ospedale

Un incidente domestico viene segnalato alle porte di Agnone, i località Mucciafera. Stando alle prime ricostruzioni una donna di nazionalità inglese, 27 anni, è rimasta ferita in seguito all’esplosione o comunque al malfunzionamento di un termocamino. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 di Agnone che, dopo aver accertato l’entità delle lesioni riportate, ha trasferito la donna in ospedale a Isernia per le opportune cure del caso. Intervenuti, per i dovuti accertamenti, anche i Carabinieri della locale compagnia e una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Dalle prime indiscrezioni circolate la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Bu.Co.

foto di repertorio