Estrazione gas lago di Bomba, Forum H2O pressa per la bocciatura definitiva del progetto dei petrolieri

La società LNEnergy ha depositato integrazioni progettuali nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente relativo alla proposta di estrarre metano vicino al Lago di Bomba (CH).

Cittadini, enti ed associazioni hanno tempo fino al 15 ottobre per presentare altre osservazioni contrarie al progetto. «Intervento che prevede l’estrazione per anni del gas in un’area a fortissimo rischio idrogeologico e sismico, tanto che è stato bocciato già due volte dalle autorità» commentano dall’associazione ambientalista Forum H2O.

Per il Forum H2O «è sconcertante che si punti ancora sull’estrazione delle fossili in una provincia che ha l’acqua razionata per la crisi climatica. Auspichiamo che alle tante chiacchiere sulla necessità di abbandonare queste fonti energetiche inquinanti seguano i fatti e, cioè la bocciatura definitiva del progetto dei petrolieri».