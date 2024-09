Impiantistica sportiva, 40mila euro per campo indoor e vecchi spogliatoi dello stadio ‘Civitelle’

“Nei giorni scorsi, ho ricevuto in visita al palazzetto dello sport i tecnici ministeriali del bando ‘Sport e Periferie’ per un sopralluogo sullo stato di avanzamento dei lavori. Dagli esperti pareri positivi e apprezzamenti per l’impegno del Comune e della ditta. L’intervento è in fase di completamento e manca ormai poco per l’inaugurazione della nuova struttura, inaugurazione che crediamo di poter fissare nel periodo tra metà e fine novembre. Per quanto riguarda il campetto coperto nelle vicinanze del palazzetto, l’Amministrazione è pronta a finanziare, per un importo di circa 20mila euro, la realizzazione di un nuovo fondo in erba che permetterà di svolgere sia partite di calcio che di tennis. Intanto, abbiamo messo a disposizione circa altri 20mila euro per la ristrutturazione del secondo spogliatoio dello stadio ‘Civitelle’, lavori che si aggiungono a quelli già completati nel primo spogliatoio. In questo modo, tutte le squadre calcistiche potranno utilizzare spazi adeguati con tutte le comodità del caso. Con il completamento dei lavori alla piscina comunale, per cui siamo impegnati a reperire ulteriori fondi, Agnone si prepara a consolidare la sua posizione centrale in Alto Molise per quanto riguarda l’attrattività sportiva”. E’ quanto scrive in una nota il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

