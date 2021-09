European Heritage Days, l’Antico Frantoio Iacovone protagonista in Europa

L’ Antico Frantoio Iacovone di epoca medievale, sito di assoluto rilievo del patrimonio storico-culturale molisano prenderà parte alle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa indetta dal Ministero della Cultura sabato 25 e domenica 26 settembre. Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale: Tutti inclusi!”.

Raggiante il proprietario Domenico Iacovone, dichiara: «Io e la mia Associazione A.F.I. Antico Frantoio Iacovone, siamo veramente lusingati di prendere parte a questo evento dall’importanza straordinaria, che ci darà lustro addirittura in Europa, aprendo il nostro sito a considerevoli prospettive di sviluppo. Un ulteriore riconoscimento ai nostri sacrifici per ridare vita ad un frantoio di origine medievale, attraverso un accurato restauro conservativo della struttura, degli ambienti, di strumenti, suppellettili e utensili, a cominciare dal caccavo recipiente simbolo, da cui l’odierna Poggio Sannita traeva il vecchio nome di Caccavone, che troneggia protagonista al centro della scena.

Per completare la nostra offerta a visitatori, per la verità quasi esclusivamente forestieri, abbiamo da poco aggiunto una struttura di micro ricettività (Locanda De Horatiis, casa vacanze, formula B&B) con possibilità di soggiorno per una famiglia di 4 persone. Vorrei infine sottolineare – chiude Iacovone – come l’Antico Frantoio ha sede nei fondaci della storica dimora natale del Prof. Cosmo Maria de Horatiis, insigne chirurgo, clinico omeopata, docente universitario e camerlengo di re Francesco II° di Borbone, di cui ricorre il 250° anniversario della nascita, avvenuta in Caccavone (come detto la vetusta Poggio Sannita) il 25 settembre 1771 e deceduto a Napoli il 15 marzo 1850».

Porte aperte quindi all’Antico Frantoio Iacovone, la cui omonima associazione è nata col proposito di divulgare e promuovere i principi della cultura olearia e della locale civiltà contadina, attraverso un’ampia opera di sensibilizzazione e valorizzazione delle risorse storiche ed artistiche locali.



In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio l’Antico Frantoio Iacovone sarà visitabile ogni ora a partire dalle ore 10 sino alle 12 e dalle 16 alle 19 nei giorni 25 e 26 settembre 2021 più una speciale visita in notturna alle ore 21. L’accesso, per un numero massimo di 8 ospiti per turno, muniti di greenpass, sarà consentito previa prenotazione obbligatoria sulla mail: anticofrantoioiacovone@gmail.com oppure chiamando al numero 334 225 3485. Il costo è di € 5 a persona (minori accompagnati gratuito) con ingresso al costo simbolico di 1 euro a persona per le visite in notturna.

Tonino Palomba