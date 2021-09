Il mistero dei lumini accesi sul fiume Sinello tra Guilmi e Roccaspinalveti

Da qualche giorno, improvvisamente, sono comparsi lungo il fiume Sinello, nei pressi di un ponticello tra i Comuni di Roccaspinalveti e Guilmi, due lumini accesi. Ne dà notizia il comitato provinciale di Chieti dell’Arci Pesca Fisa.

«Inutile dire che dinanzi a questo rinvenimento “inusuale”, gli agenti Ittici dell’Arci, in servizio di Vigilanza sul territorio, sono rimasti increduli, senza parole. – spiegano dall’associazione – Chi ha posto questi lumini accesi sul fiume? Vi è una ricorrenza triste, in questo caso massimo rispetto, o semplicemente qualcuno ha decretato la morte del fiume Sinello?Domande che non trovano una risposta».