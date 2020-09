Evade dai domiciliari, ma viene inseguito e arrestato

La Polizia di Campobasso ha arrestato un uomo di 52 anni, molisano, resosi responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio e per detenzione di droga, subito dopo il controllo giornaliero della Volante, ne ha approfittato per uscire di casa in maniera furtiva. Gli agenti sono rimasti nei pressi dell’abitazione a controllare e lo hanno notato mentre si allontanava a bordo dell’auto. Inseguito, è stato bloccato pochi chilometri dopo. Dopo le formalità di rito, l’evasore è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

