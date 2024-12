Eventi natalizi, si inaugura oggi la mostra ‘Arte2’ di Serenella Gregorio e Andrea Caradonna

La bipersonale “Arte2”, che inaugura oggi, 6 dicembre alle ore 17:30 a Agnone, in via Roma 15, offre l’opportunità di immergersi nel dialogo artistico tra due personalità e linguaggi profondamente diversi, ma straordinariamente complementari.

Serenella Gregorio e Andrea Caradonna sono i protagonisti dell’esposizione che, pur nella loro diversità stilistica, riescono a creare un affascinante incontro tra due universi visivi che si arricchiscono a vicenda. L’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Agnone, sarà visitabile fino al 6 gennaio prossimo e si inserisce nell’ambito delle iniziative che caratterizzeranno il periodo natalizio.

Andrea Caradonna si distingue per il suo uso del disegno a matita, tecnica che gli consente di esplorare una vasta gamma di temi, dai ritratti alla rappresentazione del mondo animale, fino a un’interpretazione personale della tradizione sacra. Il suo tratto deciso e preciso, con un forte contrasto di bianco e nero, non solo conferisce alle sue opere una potenza visiva unica, ma invita anche a un livello di lettura emozionale.

D’altra parte, Serenella Gregorio si esprime in modo totalmente diverso, ma altrettanto coinvolgente. La sua arte è un flusso continuo di energia, un’esplosione di materia che si manifesta come un gesto primordiale e spontaneo. La sua pittura è quella di un’artista che non si limita a rappresentare, ma crea un’esperienza viscerale. La materia, quasi liquida, irrompe sulla tela con una forza che sembra sfidare ogni legge di gravità, coinvolgendo lo spettatore in un atto di creazione che non ammette ritorno. La sua arte è un processo di trasformazione, di “divenire”, che si riflette nel suo approccio alla pittura come una fusione tra idea e materia.

Il risultato è una pittura che non si ferma alla superficie, ma che coinvolge la profondità emotiva e sensoriale di chi osserva, come se lo spettatore potesse toccare con mano l’energia che anima la tela. La combinazione di questi due linguaggi, così distinti ma allo stesso tempo affascinanti, offre una riflessione complessa e affascinante sulla diversità dei mezzi espressivi e sulle infinite possibilità dell’arte. Mentre Caradonna invita a una lettura introspettiva e meditativa delle sue opere, Gregorio trascina lo spettatore in un’esperienza sensoriale viscerale, dove il gesto e la materia diventano protagonisti assoluti. La loro esposizione congiunta offre quindi non solo una panoramica sulla pluralità delle tecniche artistiche contemporanee, ma anche un invito a riflettere sul potere dell’arte di evocare emozioni, pensieri e sensazioni in modi sempre nuovi.

La mostra, che rimarrà aperta per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio, è un’occasione unica per scoprire come due voci artistiche, riescano a confluire in una narrazione comune: quella della bellezza dell’arte nella sua forma più pura e universale. Ogni visita a questa mostra rappresenta una nuova possibilità di dialogo con due visioni del mondo che, pur nella loro apparente lontananza, sanno trovare una connessione che travalica il confine tra il segno e la materia, tra la mente e l’emozione.