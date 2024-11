Extracomunitario di nazionalità peruviana espulso dal territorio nazionale

Nella mattinata del 26 novembre, personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, in esecuzione al Decreto di Espulsione dal territorio nazionale ex art. 16 D.lvo 286/1998 emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Campobasso in data 06.11.2024, ha eseguito l’accompagnamento coattivo di un cittadino extracomunitario di nazionalità peruviana, detenuto presso la locale casa circondariale, alla Frontiera aerea di Fiumicino (Roma).

All’atto della scarcerazione dalla Casa Circondariale, il predetto, in ottemperanza al Decreto del Questore, è stato accompagnato presso la suddetta Frontiera aerea, ove è stato imbarcato sul vettore aereo diretto a Lima (Perù).