Fa la spesa e va via senza pagare, fermato dagli agenti in borghese e denunciato

La presenza della Polizia di Stato, vigile e riservata sul territorio, e la collaborazione dei cittadini hanno dato importanti riscontri nell’ambito della prevenzione e della repressione dei reati contro il patrimonio nella provincia di Isernia.

E’ stato infatti denunciato per furto aggravato un uomo che si è allontanato senza pagare la sua “spesa” da un noto supermercato cittadino: è stato bloccato dai poliziotti in borghese, intervenuti sul posto dopo una segnalazione giunta all’utenza 113 della Sala Operativa della Questura.

Sempre in ambito di reati contro il patrimonio, è stato denunciato per truffa un calabrese di 57 anni: ha proposto di vendere tramite Internet dei cerchioni di autovettura ad una persona inducendola ad effettuare due versamenti su “postepay” in suo favore. L’uomo, dopo essersi appropriato della somma di 1000 euro, ha bloccato la propria carta adducendone lo smarrimento, prova invece del suo disegno criminoso.