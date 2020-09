In tasca dosi di marijuana, denunciato giovane molisano

Nell’ ambito di controlli, volti primariamente a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo pentro e nei comuni vicini, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno intensificato le attività info-investigative, monitorando anche gli spostamenti di soggetti che annoverano precedenti specifici.

A riscontro delle informazioni acquisite con una presenza costante sul territorio ed in particolare nei punti di aggregazione della “movida” isernina, si è proceduto al controllo ed alla perquisizione di un giovane al quale sono stati sequestrati 26 grammi di marijuana, che, per le circostanze dei fatti e la tipologia del confezionamento, sono riconducibili ad una attività illecita di successiva cessione, motivo per cui il giovane è stato denunciato all’A.G. in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.