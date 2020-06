Fa l’infermiere senza alcun titolo, denunciato 72enne pensionato in Abruzzo

Al termine di un’indagine nell’ambito dell’abusivismo sanitario i Carabinieri del Nas di Pescara hanno denunciato in stato di libertà un 72enne pensionato il quale, esercitava l’attività di infermiere professionale pur non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo né iscrizione al relativo albo professionale. L’uomo dovrà rispondere del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

Correlati