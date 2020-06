Nas: segnalato un allevamento di lumache per carenze igienico-sanitarie

Un allevamento di “lumache” è stato segnalato dai Carabinieri del NAS di Pescara alle autorità sanitarie e amministrative per carenze igienico-sanitarie. I militari, nel corso di un’attività ispettiva eseguita nel teramano, hanno accertato che il titolare aveva mantenuto i locali di spurgo e riproduzione in pessimo stato di igiene ed in assenza di una specifica comunicazione all’autorità sanitaria. Inoltre, è stata riscontrata l’assenza delle procedure di corretta prassi in materia di elicicoltura e quelle di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

Correlati