Fa “spesa” in Abruzzo per sballarsi con gli amici, molisano segnalato per droga

L’attività antidroga degli agenti della Squadra Mobile è di Campobasso è incessante. Giorni fa infatti, in un appartamento del capoluogo, dove gli operatori si erano recati per una perquisizione volta alla ricerca di armi ed esplosivi, è stato rinvenuto dello stupefacente utilizzato da un giovane campobassano che si era rifornito a San Salvo (CH), con l’intento di sballarsi in compagnia degli amici. Il ragazzo è stato prontamente segnalato alla Prefettura di Campobasso e la sostanza rinvenuta immediatamente sequestrata.

A tal proposito si invita la cittadinanza a collaborare fattivamente, segnalando qualsiasi situazione sospetta riguardante il fenomeno degli stupefacenti, sia al 113 che attraverso l’utilizzo dell’app Youpol, realizzata dalla Polizia di Stato proprio per segnalare, anche in forma anonima, episodi non solo di spaccio, ma anche di bullismo e violenza domestica.