Distanziamento sociale tra i clienti, multati quattro gestori

A seguito dell’aumento dei casi covid in abruzzo, il Questore di Chieti dr. Ruggiero BORZACCHIELLO, ha disposto una task force interforze (Polizia, Carabinieri Guardia di Finanza e Polizia Locale) diretta dalla dirigente del Commissariato di Lanciano D.ssa Lucia D’AGOSTINO, al fine di intensificare i controlli nei luoghi di assembramento di persone nel Comune di Lanciano. Sono stati impiegati n. 15 uomini e cinque mezzi. Sono stati controllati esercizi pubblici di somministrazione di bevande e alimenti sia del centro che nell’immediata periferia. Sono stati sanzionati quattro gestori di locali pubblici per violazione alla normativa Covid, con sanzioni fino a mille euro, poiché non hanno provveduto a mantenere il necessario distanziamento sociale tra i clienti, sia seduti nei tavoli che al banco. Il servizio in parola, che ha avuto quale rilievo cardine quello di prevenzione, ha evidenziato una maggiore sensibilità delle persone ad indossare le mascherine di protezione, almeno da quanto dimostrato dalle numerose persone controllate.

