Falso d’autore, sequestro da 90mila euro in una bottega di falegnameria

Militari del Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza hanno individuato un laboratorio artigianale che produceva fedelmente costosi componenti di arredo di un noto marchio di arredamento.

L’attività nasce da un ordinario controllo del territorio e, in particolare, da un’ispezione fatta dai Finanzieri a un furgone che trasportava tavoli e sedie, in relazione ai quali il trasportatore non forniva documentazione idonea a individuarne la filiera commerciale, dichiarando di averli acquistati, per sé e per terzi, presso un laboratorio di Roseto degli Abruzzi (TE), attraverso una nota piattaforma di compravendite online.

L’intervento dei militari presso il predetto laboratorio – prontamente individuato – ha permesso di rinvenire il punzone in ottone utilizzato per la marchiatura a fuoco dei prodotti, oltre a ulteriori beni contraffatti della stessa specie, pronti per essere immessi in mercato. È stato, altresì, individuato e deferito alla competente Autorità Giudiziaria il presunto autore del reato.

L’attività di servizio ha permesso di sottrarre dal mercato del falso beni del valore di circa € 90.000, impedendo il consumarsi di truffe, anche online, in danno di potenziali ignari acquirenti.