Sull’Italia è giunta una nuova ed intensa perturbazione di origine atlantica che attualmente interessa le regioni Settentrionali e quelle centrali Tirreniche. Nel corso delle prossime ore influenzerà le condizioni meteorologiche anche sul resto del Paese, Abruzzo compreso.

Ne dà notizia Angelo Ruggieri – Meteorologo Ampro.

«Sulla nostra Regione il tempo tenderà gradualmente a peggiorare già dal pomeriggio-sera odierno a partire dai settori occidentali con i primi fenomeni, nevosi inizialmente oltre i 1500 metri di quota» spiega l’esperto di previsione meteo.