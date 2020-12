Federazione informatori scientifici Abruzzo: Enzo Fangio eletto vice presidente regionale

Nelle scorse settimane si è costituita la sezione AIISF Abruzzo federata FEDAIISF (Federazione Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco). Nel corso della riunione, svoltasi da remoto, è stato eletto il direttivo composto dal presidente Danese Francesco ,vice presidente Fangio Enzo di Castiglione Messer Marino, segretario D’Antonio Roberta e tesoriere Marini Carlo, affiancati da sette consiglieri rappresentativi delle quattro province d’Abruzzo.

«L’associazione rappresenterà tutti gli informatori scientifici che si riconosceranno in un progetto comune di crescita e di condivisione di etica e professionalità. – si legge in una nota inviata agli organi di stampa – Scopi principali dell’ AIISF ABRUZZO sono la collaborazione ed il confronto con i medici e le loro associazioni, le istituzioni e le strutture socio-sanitarie affinché l’informazione scientifica del farmaco sia finalizzata all’interesse della collettività e dei pazienti. La figura dell’ ISF è nata con il Sistema sanitario nazionale e raggruppa professionisti laureati nelle discipline scientifiche che hanno lo scopo di favorire l’impiego sicuro e appropriato dei medicinali sulla base delle evidenze scientifiche (EBM), a tutela dei pazienti».

«La presenza capillare e organizzata di AISF Abruzzo, in tutto il territorio regionale, consentirà di diventare un punto di riferimento anche per le istituzioni sanitarie che potranno avere, ad esempio, un supporto importante per iniziative di prevenzione e promozione della salute. – chiude la nota stampa – Iniziative per cui verrà data la massima disponibilità a trovare un accordo per suggellare una proficua collaborazione».