Ponte ‘Sente’, interpellanza M5S in agenda nel prossimo Consiglio regionale

Schema di convenzione per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto ‘Sente – Longo’ lungo la strada provinciale Istonia 86. E’ l’interpellanza a firma dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, Angelo Primiani e Valerio Fontana e in agenda per i lavori del prossimo consiglio regionale slittati a martedì 29 dicembre.

Il documento, depositato il 4 febbraio scorso, sarà discusso al quinto punto dell’ordine del giorno. Va detto che ad oggi l’interpellanza presentata dai consiglieri del MoVimento è superata dalla firma tra Provincia di Isernia ed Anas materializzatasi nelle scorse settimane e che di fatto assegna la progettazione delle nuove opere ad Anas per un importo di 1,6 milioni di euro.

Nelle intenzioni dei pentastellati quella di approfondire l’intera vicenda, nonché capire l’interesse della Regione Molise sulla riapertura dell’importante viadotto ormai chiuso da oltre due anni.