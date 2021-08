Fiamme nel vano motore dell’autobus di linea, Vigili del fuoco in azione

Autobus in fiamme, tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Termoli. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore sei, per un rogo sviluppatosi all’interno del vano motore di un autobus dell’ATM, per cause da accertare. La perizia del personale operante ha impedito che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitacolo. L’automezzo era in sosta davanti alla Fiat di Termoli in attesa del fine turno dei dipendenti pendolari.

