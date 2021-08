Undici figli, nipoti e pronipoti augurano a Carmela Cacciavillani buon compleanno

Novanta candeline e festa grande in casa di Carmela Cacciavillani ad Agnone. Oggi la signora, attorniata dall’affetto dei suoi familiari, festeggia il compleanno. In questo giorno speciale a Carmela arrivano gli auguri più sentiti degli undici figli, generi, nuore, nipoti e pronipoti: “Ti vogliamo un mondo di bene. Sei una mamma e nonna eccezionale”. A Carmela le congratulazioni per il traguardo tagliato anche dalla redazione de l’Eco online.

Correlati