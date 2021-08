Fiamme tra Castiglione e Belmonte, chiusa al traffico l’Istonia invasa dal fumo

Un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea viene segnalato, in questo momento(ore 11,30circa), in località Filara, lungo la ex statale Istonia, sul territorio comunale di Castiglione Messer Marino al confine con quello di Belmonte del Sannio. Il sindaco di Castiglione, Felice Magnacca, si è recato sul posto per coordinare la squadra della locale Protezione civile. Allertati i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Castiglione Messer Marino per le incombenze del caso. La ex statale Istonia, per lunghi tratti è completamente invasa dal fumo, per questo motivo è stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare anche per permettere maggiore libertà operativa al personale dei Vigili del fuoco.

