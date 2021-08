Fiamme tra le abitazioni di frazione Valloni, in azione i Vigili del fuoco

Un incendio è divampato, per cause in fase di accertamento, su un terreno in località Valloni, tra le abitazioni della frazione di Schiavi di Abruzzo. Il vento ha alimentato il rogo spingendolo verso monte, dove per fortuna si è bloccato incontrando la strada comunale asfaltata. Vista la vicinanza della abitazioni e la presenza in zona di diversi bomboloni del gas, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

Una squadra proveniente da Gissi, al comando del capo squadra Maurizio Marcolongo, si è portata sul posto e ha bonificato l’area soprattutto in prossimità delle abitazioni. Non si registrano danni a cose o persone. Le autorità raccomandano la massima accortezza viste anche le elevate temperature del momento: evitare assolutamente di accendere fuochi all’esterno che possano innescare accidentalmente incendi.