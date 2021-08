Offese all’Arma sui social, l’agnonese pentito: «Ho sbagliato, pronto a incontrare il capitano Proietti per chiedere scusa»

Offendere gli altri sui social è sconveniente e anche pericoloso, perché si rischia una denuncia per diffamazione aggravata. Lo ha capito bene un pensionato agnonese che nei giorni scorsi si era lasciato sfuggire qualche commento troppo colorito all’indirizzo dei Carabinieri della locale compagnia. Dopo la pubblicazione del nostro articolo, con il quale appunto si dava notizia dei rischi e delle sanzioni collegate al reato di diffamazione aggravata, il pensionato si è reso conto di aver fatto una sciocchezza e sinceramente pentito ha contattato la nostra redazione chiedendoci la cortesia di fare delle pubbliche scuse, a suo nome, all’Arma dei Carabinieri. Cosa che volentieri facciamo, sulla nostra testata giornalistica, sperando che la spiacevole questione possa chiudersi così senza ulteriori conseguenze. Lo stesso pensionato ha ammesso di aver scritto quel commento ritenuto offensivo sull’onda emotiva dei numerosi furti in abitazione. Parole buttate giù senza pensarci troppo, che non scriverebbe nuovamente e per le quali è pronto a scusarsi, non solo pubblicamente, ma eventualmente anche di persona, con il comandante della compagnia Carabinieri di Agnone, il capitano Christian Proietti.

Correlati