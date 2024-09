Figc Molise: l’ex ds dell’Olympia Agnone, Maurizio Sabelli entra nel consiglio direttivo

L’ex direttore sportivo dell’Olympia Agnonese, Maurizio Sabelli entra a far parte del consiglio direttivo della Figc molisana. L’annuncio ieri sera durante i lavori per la rielezione del presidente del comitato regionale che ha confermato alla guida Piero Di Cristinzi. Nella sede di Ripalimosani, presenti 87 club su 104. Con Sabelli a far parte della squadra i confermati Ugo D’Alessandro, Michel Mastrangelo, Pasqualino Raimondo e Domenico Santorelli. In sala anche Giancarlo Abete, presidente della Lnd.

