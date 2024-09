Carabinieri: il tenente colonnello Vaglio al comando del Reparto Operativo L’Aquila

Il Tenente Colonnello Luigi Vaglio è il nuovo comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di L’Aquila, proveniente da Teramo dove ha ricoperto, per cinque anni, l’incarico di comandante della Compagnia capoluogo. Il Tenente Colonnello Luigi VAGLIO si è arruolato nel 1999 come Ufficiale di Complemento del 177° Corso Tecnico-professionale e ha, poi, frequentato il 41° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. L’ufficiale superiore, originario di Nardò, in provincia di Lecce, 50enne, coniugato con due figlie: Si è laureato in “Giurisprudenza” nel 1999 presso l’Università degli studi di Macerata; dal 2000 al 2001 è stato comandante di plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento; dal 2001 al 2002 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Potenza; dal 2003 al 2008 ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manfredonia (FG); dal 2008 al 2019 ha comandato il N.O.E. di Potenza del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente; dal 2019 al 2024 ha comandato la Compagnia Carabinieri di Teramo.

Nel corso della sua carriera, gli sono stati tributati un Elogio scritto, tre Encomi individuali ed un Encomio collettivo per essersi particolarmente distinto:in qualità di Comandante di Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, nell’individuazione di gravi problematiche ambientali e nel contrasto delle eterogenee forme criminali dello specifico settore; in qualità di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manfredonia (FG), nell’attività antidroga.

È decorato, tra le altre, di medaglia d’oro al merito di lungo comando e di croce d’oro per anzianità di servizio.