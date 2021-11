Filiera del latte, aperti i termini per le richieste di aiuto: contributi in arrivo

L’assessorato regionale all’Agricoltura informa gli allevatori che sono aperti dal 9 novembre i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative al Fondo interventi per le filiere zootecniche in crisi, ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020. Il Fondo prevede una dotazione di 26 Milioni di euro per la filiera delle vacche da latte.

«Una dotazione – spiega l’assessore regionale al ramo, Nicola Cavaliere – che è stata aumentata, rispetto alla proposta del ministero, proprio grazie all’intervento degli assessori che hanno evidenziato, in Conferenza delle regioni, le particolari condizioni di difficoltà del settore».

«Questa è una prima risposta – aggiunge – che non può certo soddisfare il comparto, ma rappresenta un primo cambio di rotta, un contributo iniziale verso l’individuazione di altri strumenti che portino al superamento dell’attuale crisi. Invito pertanto – conclude l’assessore – i nostri allevatori ad acquisire tutte le informazioni utili presso i propri Centri di Assistenza Agricola. Il termine di scadenza della domanda è fissato al 26 novembre».