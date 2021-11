Finanza: il comandante generale Zafarana in visita al comando regionale Abruzzo

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, si è recato in visita al Comando Regionale Abruzzo con sede in L’Aquila. Accolto dal Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, e dal Comandante Regionale Abruzzo, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, nel rispetto delle misure di contenimento previste per l’emergenza sanitaria, ha incontrato le più alte cariche istituzionali locali, una rappresentanza di personale in servizio in Abruzzo, delegati della rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Successivamente, il Generale Zafarana ha preso parte al briefing istituzionale presentato dal Comandante Regionale, alla presenza dei Comandanti Provinciali e del Comandante del Reparto Operativo Aeronavale. Il Generale D’Alfonso ha illustrato i principali aspetti che caratterizzano la missione istituzionale svolta dalle Fiamme Gialle in Abruzzo soffermandosi sulle azioni di contrasto poste in essere allo scopo di prevenire e contenere i rischi di infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale sano della regione, da parte di consorterie criminali attratte dalle opportunità di guadagno direttamente derivanti dalla crisi economico-finanziaria nonché dagli ingenti flussi di finanziamenti che verranno assegnati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per fronteggiare l’emergenza in atto.

Durante la visita, si è svolta una cerimonia di intitolazione della “Piazza d’Armi” della Caserma “M.A.V.M. Tito Giorgi” al Maresciallo Mario Tirino, in forza al Comando Regionale Abruzzo, venuto a mancare per complicanze legate al COVID-19.

Al termine della giornata, il Generale Zafarana ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno e la professionalità profusi quotidianamente dalle Fiamme Gialle abruzzesi a tutela della sicurezza e della legalità economico-finanziaria, della salvaguardia degli operatori economici che rispettano le regole e dei cittadini onesti.