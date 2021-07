Finanza: alla tenenza di Ortona arriva un ufficiale al comando

Si è svolta questa mattina presso la sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona la cerimonia per l’assunzione del comando da parte del S. Ten. Giancarlo Passeri che subentra al Lgt. C.S. Vito Colesanti. La breve e sobria cerimonia è stata presieduta dal Comandante del Gruppo di Chieti Tenente Colonnello Emiliano Sessa che ha espresso parole calorose di sincero ringraziamento al Lgt. C.S. Colesanti che ha guidato con competenza e professionalità il Reparto nel periodo caratterizzato dalla crisi pandemica, durante il quale ha comunque continuato ad operare al servizio della comunità conseguendo lusinghieri risultati nei diversi settori operativi del Corpo.

Il Tenente Colonnello Sessa ha sottolineato come l’arrivo del Sottotenente Passeri rappresenti una svolta importante per l’intera comunità ortonese ed un segno di particolare attenzione al territorio che il Comando Generale ha inteso lanciare proprio assegnando al vertice del Reparto un neo ufficiale. E’ un cambiamento che va nella direzione più volte rappresentata dal Comandante Provinciale di Chieti, Colonnello Serafino Fiore, di adeguare la rappresentatività del Corpo ad un territorio, quale è quello di Ortona, che negli ultimi anni ha avuto segnali di crescita importanti, soprattutto dal punto di vista economico. Non va dimenticata anche la presenza di un porto marittimo per il quale si prevede una forte espansione dei propri traffici e del volume di merci in arrivo.

Il nuovo Comandante ha appena terminato presso l’Accademia il corso straordinario per ufficiali riservato ai Luogotenenti del Corpo. Originario di Pescara e proveniente dalla Compagnia di Chieti, ha conseguito la laurea specialistica in Economia Aziendale e laurea magistrale in Giurisprudenza. I suoi trascorsi professionali lo hanno visto impegnato anche a Bologna dove ha condotto brillanti attività investigative nel contrasto alle frodi fiscali e alla criminalità economica e finanziaria.