Finanza: nuovo personale per la compagnia di Vasto e la tenenza di Ortona

Con decorrenza 16 gennaio 2024 l’organico della Guardia di Finanza della provincia teatina è stato potenziato di quattro unità appartenenti alla categoria Appuntati e Finanzieri.

I neo finanzieri, frequentatori con esito favorevole del 22° corso “Appuntato Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza Tommaso Coletta” (tre presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari ed uno presso la Scuola Alpina di Predazzo) sono stati accolti dal Comandante Provinciale – Col. Michele Iadarola – che ha voluto rivolgere loro il personale benvenuto, accompagnato dall’auspicio di un positivo e rapido inserimento nel contesto della “famiglia” delle Fiamme Gialle.

I militari, tutti giovanissimi, sono stati equamente ripartiti nelle risorse umane della Compagnia di Vasto e della Tenenza di Ortona.

Il Colonnello Iadarola ha espresso la soddisfazione per l’arrivo dei nuovi finanzieri, soprattutto per l’importante valore aggiunto che andranno a rappresentare per l’azione di tutela della legalità e della sicurezza economica e sociale del territorio teatino.