Monsignor Marcianò in Abruzzo: la Finanza riceve la visita dell’ordinario militare per l’Italia

L’Ordinario Militare per l’Italia, Mons. Santo Marcianò, è giunto presso la Caserma “M.O.V.M. Tito Giorgi”, sede del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza in L’Aquila e del Comando Provinciale L’Aquila.

Ad accogliere l’Alto Prelato con gli onori di rito, il Comandante Regionale Abruzzo, Generale di Brigata Germano Caramignoli ed il Comandante Provinciale L’Aquila, Colonnello t.ST Cosimo Lamanuzzi.

Mons. Marcianò, dopo aver incontrato gli Ufficiali del Comando Regionale, ha voluto salutare una nutrita rappresentanza del personale in servizio ai Reparti alla sede di L’Aquila, rivolgendo un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta, ma soprattutto per la dedizione profusa nelle attività di istituto svolte sul territorio. Ha inoltre espresso un sincero apprezzamento per l’elevato attaccamento ai doveri discendenti dallo status di militari, dimostrato quotidianamente in tutte le azioni poste in essere per assicurare un’equità economico-finanziaria a beneficio di ogni cittadino e nelle operazioni di soccorso alle vite umane.