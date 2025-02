Finanza: Tullo è il nuovo comandante del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Isernia

Il Tenente Colonnello Roberto Tullo è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Isernia. 54 anni, originario della Provincia di Isernia, coniugato e con due figlie, l’Ufficiale proviene da Campobasso dove ha ricoperto importanti incarichi di Stato Maggiore presso il Comando Regionale Molise.

Si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1991 e ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 1998 al 2003, è laureato in Giurisprudenza e ha svolto attività di insegnamento presso Atenei e Reparti di istruzione.

Nel corso della carriera, l’Ufficiale Superiore ha ricoperto incarichi di comando in diverse sedi, tra cui Novara, Foggia e Fermo. Gli sono stati tributati molteplici riconoscimenti per operazioni di servizio nei diversi settori istituzionali ed è insignito di numerose decorazioni e onorificenze, tra cui quelle di “Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana”, di Medaglia al Merito di “Lungo Comando” e di “Croce per anzianità di servizio”.

Il Comandante Provinciale di Isernia, Colonnello Franco Tuosto, ha rivolto al Tenente Colonnello Tullo, un augurio di proficuo lavoro, sottolineando l’importanza dell’incarico assunto, nel convincimento che saprà operare con la massima professionalità nell’interesse della collettività e delle istituzioni.

Nell’occasione, il Colonnello Tuosto ha voluto ringraziare sentitamente il Tenente Colonnello Roberto Giusti e il Tenente Colonnello Alfredo Funaro che, succedutisi in precedenza nel delicato incarico di comando, hanno dato lustro al Corpo con il pregevole lavoro svolto e con i brillanti risultati di servizio conseguiti. Al Ten. Col. Giusti, destinato ad altro Reparto alla sede di Roma, e al Ten. Col. Funaro, che proseguirà in altro incarico di staff presso il capoluogo pentro, il Comandante Provinciale ha augurato ulteriori significative soddisfazioni professionali.

Il nuovo Comandante ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto pur nella consapevolezza del gravoso compito che lo attende, assicurando il massimo impegno e dedizione.