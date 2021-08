Finanziamenti per il settore apistico, bando aperto fino al 20 settembre

Resta aperto fino al 20 settembre il nuovo bando del MIPAAF per l’accesso ai finanziamenti per il settore apistico per il 2022, destinati a enti di ricerca organizzazioni di produttori e altre forme associative. Il Piano apistico nazionale è cofinanziato al 50% dall’Unione Europea per un importo complessivo di oltre dieci milioni di euro. La campagna apistica 2021, che per quest’anno sarà prolungata fino al 31 dicembre 2022, segnerà la conclusione dei Programmi apistici triennali e fungerà da raccordo con i futuri Piani Strategici nazionali, che partiranno il 1° gennaio 2023 e si concluderanno il 31 dicembre 2027.

Per saperne di più: https://bit.ly/2WCrqDm